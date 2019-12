CALCIOMERCATO ANCELOTTI ARSENAL EVERTON WEST HAM / Impazzano già le voci sul futuro di Carlo Ancelotti. Da poco meno di 24 ore, l'allenatore di Reggiolo non è più il tecnico del Napoli, con De Laurentiis che lo ha sostituito con Gattuso. Esperienza deludente, quella con i partenopei, per l'emiliano, che però potrebbe ripartire presto per una nuova avventura.

Non mancano per lui infatti le pretendenti in, piuttosto numerose.

Calciomercato, il West Ham sfida l'Arsenal per Ancelotti

Ancelotti è nel mirino dell'Arsenal, dove potrebbe prendere il posto di Ljungberg che sta gestendo l'interregno dopo l'esonero di Emery, e dell'Everton, che sta cercando un sostituto per Marco Silva. Occhio però alla candidatura del West Ham, che secondo l'Indipendent sta valutando il futuro di Pellegrini, a sua volta a un passo dall'esonero. I 'Gunners' sembrano in vantaggio, ma la situazione è da monitorare ora dopo ora.

