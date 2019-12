Europa League, Inzaghi in conferenza: la decisione su Milinkovic e Luis Alberto

EUROPA LEAGUE RENNES LAZIO INZAGHI / La Lazio di Simone Inzaghi sarà di scena domani sera alle 18.55 sul campo del Rennes per l'ultima gara della fase a gironi di Europa League. I biancocelesti hanno un solo risultati possibile e puntano a replicare quanto accaduto all'andata all'Olimpico quando la sfida finì 2-1 per Immobile e soci. A presentare la gara europea ci ha pensato come di consueto in conferenza stampa lo stesso Inzaghi: "Abbiamo preparato bene la partita, i ragazzi sono stati bravi in questi tre giorni. Vogliamo fare una gara importante e fare una bella figura qui. Poi vedremo cosa succederà, sappiamo che in Europa nessuno regala niente".

FORMAZIONE - "In campo andrà la squadra migliore. Berisha non può giocare dall'inizio ma potrà entrare a gara in corso. Volevo fare lo stesso con Marusic, ma questa mattina ha subito un infortunio alla caviglia.

Ho anche Adekanye, vedremo se potrà venire almeno in panchina".

LEGGI ANCHE->>>> Lazio, 20 milioni di euro per battere Mourinho

Rennes-Lazio, Inzaghi e i big: Luis Alberto ci sarà

Inzaghi ha proseguito sulle condizioni di Luis Alberto: "Prima della Juventus aveva un muscolo leggermente affaticato. Si è allenato bene nelle ultime 48 ore, penso possa giocare dall'inizio. A casa sono rimasti Radu, Leiva e Milinkovic".

EUROPA - "L'Europa League è una competizione a cui teniamo. L'anno scorso siamo usciti ai sedicesimi dopo un grande girone anche perché arrivammo al match con il Siviglia in 13. Quest'anno abbiamo giocato bene ma sono mancati i risultati. Siamo stati penalizzati in qualche situazione".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>

Roma-Wolfsberger, i convocati di Fonseca: la decisione su Pellegrini e Smalling