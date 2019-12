JUVENTUS MAGLIA PRE GARA 2020/21 / Non siamo neanche alla metà della stagione 2019/20 ma in casa Juventus si inizia già a pensare alla prossima annata. Il sito 'Footy Headlines' ha infatti regalato le prime le immagini della maglia pre-partita che i giocatori di Maurizio Sarri indosseranno nel 2020/21. La nuova divisa ancora una volta targata Adidas presenta un un design a “pennellate” rigorosamente a tinte bianche e nere, con maniche scure ed inserti dorati.

Lo stesso schema sarà poi probabilmente utilizzato per la divisa da gioco “home”, che la Juventus indosserà nella prossima annata. Nel kit pre-partita a mezze maniche la scritta “Juventus” è visibile sulla parte superiore ed è presente un collo a 'V'. Il rilascio ad ogni modo è previsto per il maggio 2020 insieme alla prossima maglia da gioco di casa. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>

Juventus, Azpilicueta segna e il Chelsea prende in giro Ronaldo

Calciomercato Juventus, il piano del Chelsea per Sancho