Juventus, Azpilicueta segna e il Chelsea prende in giro Ronaldo

JUVENTUS CHELSEA RONALDO AZPILICUETA / Serata di festa quella di ieri per il Chelsea di Lampard che battendo il Lille per 2-1 ha strappato il pass per gli ottavi di finale di Champions League. In gol oltre al solito Abraham anche l'esperto difensore Cesar Azpilicueta che ha realizzato la seconda rete dei 'Blues'. Un centro fondamentale per il terzino spagnolo che ha trovato il suo secondo sigillo in questa edizione della massima competizione europea.

Numeri importanti per un difensore, soprattutto se equiparati a quelli di una stella assoluta come, ancora fermo ad uno.

Juventus, la beffa del Chelsea nei confronti di Ronaldo

Un confronto tra i gol di Ronaldo in questa Champions e quelli di Azpilicueta messo in atto proprio dal Chelsea che tramite il proprio profilo Twitter spagnolo ne ha approfittato per esaltare lo spagnolo e, allo stesso tempo, prendere in giro il fenomeno portoghese della Juventus: "Azpilicueta ha più goal di Cristiano Ronaldo in questa edizione di Champions League. Dati, non opinioni". Questo il messaggio dei londinesi in attesa della risposta sul campo di questa sera di CR7 che sarà impegnato contro il Leverkusen per aumentare il proprio bottino.

