CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHO CHELSEA / Il Chelsea fa sul serio per Jadon Sancho.

Il talento in forza alè in cima alla lista della spesa di Frank, con i 'Blues' che starebbero pensando ad un possibile assalto già nella finestra di gennaio dopo il recente via libera della Fifa e l'annullamento del ban per le prossime finestre di mercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

LEGGI ANCHE: Calciomercato, da Haaland a Sancho e Tonali: Juventus formato Millennial

Calciomercato, pericolo Chelsea per la Juve: Lampard fa sul serio per Sancho

Stando al portale 'One Football', il club del patron Abramovich potrebbe formulare una prima offerta al Borussia già nella sessione invernale. Difficilmente il sodalizio della Bundesliga si priverà a metà stagione del suoi gioiellino, se non per una cifra iperbolica. Il discorso potrebbe cambiare invece la prossima estate, dove il Chelsea riproverebbe un nuovo assalto se dovesse fallire l'offensiva a gennaio. Sull'ex Manchester City è forte anche l'interesse della Juventus e dell'estimatore Paratici.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, assalto Sancho-Haaland: già a gennaio!

Calciomercato Juventus, colpo Sancho: nuova svolta dalla Germania