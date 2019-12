PROGRAMMAZIONE DAZN WEEKEND / Serie A e non solo, come sempre, su DAZN nel prossimo weekend. Si parte venerdì sera con la sfida Chievo-Juve Stabia valida per il campionato di B e quella tra Alaves e Santander per la Liga.

Sabato 14 un altro match del massimo campionato spagnolo, Granada-Levante, poi spazio di nuovo alla Serie B da Venezia-Spezia a Livorno-Benevento che sancisce l'esordio sulla panchina amaranto di Tramezzani.

Alle 20.45 occhi sul derby della Lanterna, un quarto d'ora dopo sarà poi il turno dell'Atletico impegnato in casa contro l'Osasuna.

Domenica ancora Serie A: partenza col lunch match Verona-Torino e chiusura con Bologna-Atalanta alle 15. Alla stessa ora altre due gare di B, Cosenza-Pordenone e Cremonese-Perugia. In serata, ore 21, Salernitana-Crotone ma soprattutto Saint-Etienne-PSG e Valencia-Real Madrid.