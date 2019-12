NAPOLI ANCELOTTI / Ancelotti si congeda dal Napoli, che lo ha esonerato nella tarda serata di ieri, attraverso il suo account Twitter: "Tutti i miei ringraziamenti al club, ai suoi dipendenti, ai miei giocatori, al mio staff e al presidente per la opportunità che mi è stata data di vivere una grande esperienza in una città meravigliosa come Napoli.

FORZA NAPOLI SEMPRE", le parole dell'ex tecnico azzurro, rimpiazzato dal suo 'fedelissimo' ai tempi del Milan, Gennaro Gattuso

