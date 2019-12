CALCIOMERCATO JUVENTUS MBAPPE / Non c'è un bel clima a Parigi tra Mbappe e il PSG. Motivo? Secondo 'Marca' il francese ha detto no (per ora) al rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel giugno 2022.

Il club transalpino vuole blindare il suo pezzo da novanta in previsione di nuovi assalti dalle altre super potenze del calcio europeo,in testa.

LEGGI ANCHE ->>>Juventus, da Emre Can a Mbappe: via gli esuberi, ecco i nuovi CR7

Prima di ragionare su un eventuale prolungamento, il classe '98 vorrebbe capire a fondo se nel prossimo futuro il Paris Saint-Germain potrà essere davvero competitivo per vincere la Champions League, il trofeo che a suo dire gli permetterebbe di mettere le mani sul Pallone d'Oro. La proprietà qatariota sarebbe comunque intenzionata a far di tutto pur di non lasciarsi scappare Mbappe, che rappresenta uno dei 'sogni' - se non il sogno in assoluto - di Andrea Agnelli e quindi della Juventus(come dei suoi tifosi) per il post Cristiano Ronaldo. Un sogno ad oggi impossibile, ma lo era anche il portoghese...

