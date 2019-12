CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI HAALAND / C'è la fila per Erling Haaland. Il forte bomber norvegese ha catturato l'attenzione di svariati top-team europei a suon di gol in Champions League. Il giovanissimo centravanti è esploso nella competizione europea più importanti a livello di club, realizzando ben 8 reti nella fase a gironi. Gol che non sono serviti al Salisburgo per centrare la qualificazione agli ottavi, ma che gli hanno permesso di salire alla ribalta rubando l'occhio a diversi operatori di mercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

LEGGI ANCHE: Calciomercato, la Juventus gioca d'anticipo: offerta per Haaland

Calciomercato Juventus e Napoli, Haaland osservato speciale in Champions

Haaland in Italia stuzzica la fantasia di Juventus e Napoli, che in diverse circostanze lo hanno seguito durante le partite di Champions al centro dell'attacco della formazione austriaca.

Ma la concorrenza per il 19enne talento si preannuncia agguerrita: come scrive 'Sky Sports UK', per l'ultima sfida contro ilerano presenti 40 osservatori dei maggiori club europei per seguire la sua prestazione.

LEGGI ANCHE: Calciomercato, Haaland e i suoi fratelli: il vento del Nord intriga la Serie A

Tra questi in tribuna soprattutto gli scouts del Manchester United, una delle squadre maggiormente interessate al giocatore e rivale più pericolosa per le italiane insieme al Borussia Dortmund. Ieri contro i 'Reds' non è andato a segno, ma il valore del numero 30 non è in discussione: nel contratto di Haaland è presente una clausola da 20 milioni di euro per liberarsi a gennaio, con il Salisburgo ovviamente che farà di tutto per bloccarlo fino al termine della stagione per poi cederlo a peso d'oro al miglior efferente.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juve e Napoli, clamoroso: Haaland costa 20 milioni!

Calciomercato Juventus, i 'Magnifici 8' con l'addio di Ronaldo: la lista di Paratici