JUVENTUS BAYER RONALDO / In campo per ritrovare la forma migliore. Cristiano Ronaldo non riposerà questa sera nella sfida tra Juventus e Bayer Leverkusen, malgrado qualificazione e primo posto siano già in cassaforte per la formazione bianconera. Minuti da mettere nelle gambe per ritrovare lo smalto di un tempo e rilanciarsi proseguendo sulla strada tracciata contro la Lazio, dove CR7 nonostante la sconfitta aveva mostrato segnali di ripresa realizzando anche la rete del momentaneo vantaggio.

Bayer Leverkusen-Juventus, Ronaldo non riposa: titolare in Champions

Il fuoriclasse portoghese ha nelle compagini tedesche le sue vittime preferite in Champions League, la competizione che più ama per distacco. Ronaldo in attacco farà coppia presumibilmente con Higuain, che almeno inizialmente verrà preferito al connazionale Dybala.

ha sottolineato nei giorni scorsi come l'ex Real Madrid sia in crescendo di condizione e una prova positiva (magari con gol) darebbe ulteriore carica e fiducia al numero 7 per i prossimi impegni della 'Vecchia Signora'.

Un Cristiano Ronaldo protagonista ieri della rifinitura della vigilia alla Continassa prima della partenza per Leverkusen, dove in un clima goliardico e disteso ha accennato un po' di nervosismo calciando lontano alcuni palloni durante il torello di inizio seduta, tra le risate e lo stupore dei compagni. CR7 è pronto a riprendersi la ribalta in Champions e poco importa se il risultato della 'Bayer Arena' sarà ininfluente ai fini della stagione juventina.

