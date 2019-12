CALCIOMERCATO ROMA INTER FLORENZI / Florenzi resta un 'caso' aperto in seno alla Roma. Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Wolfsberger, Paulo Fonseca ha risposto in modo stizzito in merito alla delicata situazione del capitano: "Non voglio parlare di questo e non voglio ripeterlo più - le parole del tecnico giallorosso - Florenzi giocherà quando lo riterrò opportuno".

Il classe '91 è ai margini da fine settembre, in ottica Europeo potrebbe chiedere al club di cederlo già nel calciomercato di gennaio praticamente alle porte.

Florenzi piace molto ad Antonio Conte e per questo si parla già da un po' di un suo possibile trasferimento all'Inter, anche se i rapporti tra il club nerazzurro e la Roma si sono un po' inclinati l'estate scorsa con l'affare. In corsa, eventualmente, pure ladel suo estimatore Pradé e il Napoli ora targato Gattuso . La società capitolina potrebbe chiedere sui 15 milioni di euro per il cartellino del 28enne, da verificare la disponibilità di una vendita con la formula del prestito più diritto/obbligo di riscatto.

