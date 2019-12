ROMA WOLFSBERGER FONSECA / Vigilia di Europa League in casa Roma. I giallorossi ospitano gli austriaci del Wolfsberger per ipotecare il passaggio ai sedicesimi di finale. Calciomercato.it vi offre in tempo reale la conferenza stampa di Paulo Fonseca.

BILANCIO - "I bilanci si fanno alla fine della stagione. Per ora sono soddisfatto di questi primi sei mesi, la squadra è migliorata molto rispetto all’inizio ed è in un buon momento".

TURNOVER - "Onestamente sì, possiamo cambiare 4-5 giocatori. Per noi è una partita decisiva, ma ho fiducia in tutti i giocatori. Dzeko giocherà, Pau Lopez e Kolarov no.

Under anche ci sarà".

CRISTANTE - "Con il suo rientro saremo completi a centrocampo. Mercato? Non vogliamo cambiare niente in questo ruolo. Cristante sta meglio, penso che a gennaio sarà pronto per ritornare".

KLUIVERT E PASTORE - "Kluivert sta ritornando, contro la Spal sarà pronto. Pastore sta facendo lavoro specifico, tra due settimane sarà pronto".

FLORENZI - "Sono opzioni, ma non voglio parlare più di questa situazione. Quando penso che avremo bisogno di Florenzi giocherà. Questo vale per tutti non solo per Florenzi".

ANCELOTTI - "Quello italiano è un calcio molto difficile. Sono sempre triste quando un collega viene esonerato, ho una grande ammirazione per Ancelotti. È un grande allenatore".