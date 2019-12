CALCIOMERCATO ROMA BOLOGNA / Dopo aver visto sfumare il sogno Zlatan Ibrahimovic, il Bologna continua a scandagliare il mercato degli attaccanti per regalare rinforzi offensivi a Sinisa Mihajlovic.

In cima alla lista dei desideri di Walterresta il nome di Moise, ma arrivare all'ex punta dellanon è certamente facile, vista la concorrenza di. Proprio dalla Capitale potrebbe arrivare un'alternativa. Secondo il 'Corriere dello Sport', infatti, i rossoblu sarebbero interessati a Nikolache sta faticando non poco ad emergere in giallorosso. Arrivato la scorsa estate in prestito dell'Atletico, il croato è già in odore di addio, ma non è l'unico romanista finito nel mirino dei felsinei. Stando al quotidiano capitolino, anchepiace al Bologna, che deve però affrontare la concorrenza della