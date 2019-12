CALCIOMERCATO NAPOLI GATTUSO KESSIE TORREIRA BERGE / Il Napoli volta pagina: ieri l'esonero di Carlo Ancelotti, oggi dovrebbe arrivare l'annuncio di Rino Gattuso arrivato in questi minuti a Castel Volturno per la firma sul contratto di sei mesi più 12 e il primo allenamento programmato per le 14.

Trattativa soltanto da formalizzare e durante la quale l'ex allenatore delha parlato anche del mercato di gennaio, durante il quale la società partenopea opererà sia in entrata che in uscita: se tra le partenze bisogna prestare attenzione ai senatori, entrambi in scadenza di contratto, per gli acquisti Gattuso avrebbe chiesto espressamente un rinforzo a centrocampo.

Calciomercato Napoli, da Kessie a Torreira: i nomi per il centrocampo

Tre le opzioni al momento calde: Kessie, che ha già avuto modo di essere allenato da Rino Gattuso nella scorsa stagione al Milan, Torreira e Berge. Per tutti il problema è rappresentato dalla valutazione che supererebbe i 20 milioni di euro: l'uruguaiano è in rotta con l'Arsenal ed è stato corteggiato dagli azzurri già in passato; per il belga, invece, contatti ci sono stati anche ieri in occasione della gara di Champions con il Genk, ma c'è da battere la concorrenza del Liverpool. Tre nomi per un reparto: il Napoli di Gattuso parte dal centrocampo.

