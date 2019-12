CALCIOMERCATO AJAX ZIYECH VAN DE BEEK NERES / Inattesa e immeritata, l'eliminazione dell'Ajax dagli ottavi di finale di Champions League è destinata ad infiammare il calciomercato invernale. Poco incline alle grandi cessioni nel corso della finestra invernale di trasferimenti, il club olandese potrebbe essere costretto a rivedere le proprie posizioni, a patto che sulla scrivania del direttore sportivo Marc Overmars arrivino delle offerte veramente irrinunciabili. Seguito anche dall'Inter e dal Tottenham, uno dei maggiori indiziati a lasciare Amsterdam è Donny van de Beek.

Illo sta corteggiando già dalla scorsa estate, ma nelle ultime settimane ha deciso di stringere il cerchio, mettendo sul piatto della bilanciaFinora si era parlato di un'operazione estiva, ma la debacle europea può anticipare i tempi dell'operazione a gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, van de Beek prepara l'addio all'Ajax: le cifre

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, retroscena van de Beek: spunta un preaccordo

Calciomercato, da Neres a Ziyech: la Serie A vigilia

Ma il centrocampista olandese non è certamente l'unico profilo ad avere mercato. Spostandoci nel reparto avanzato, David Neres piace molto a Juventus, Milan e big inglesi, mentre Hakim Ziyech, trattato negli anni scorsi dalla Roma, potrebbe far comodo a diverse squadre di Serie A, ma non solo. Tutti profili dal costo abbastanza elevato che, se corteggiati da una squadra da Champions League, l'Ajax potrebbe anche decidere di far partire a gennaio, in presenza della giusta offerta. Anche se retrocesso in Europa League, il club di Amsterdam non ha intenzione di abbandonare la sua politica e difficilmente concederà sconti sui pezzi più pregiati della propria argenteria.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Video CM.IT - Inter e Napoli, come cambia il mercato dopo la Champions