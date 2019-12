INTER SORTEGGIO EUROPA LEAGUE JUVENTUS / Risveglio piuttosto amaro per l'Inter di Antonio Conte, retrocessa ieri sera in Europa League dopo il ko interno contro il Barcellona. In vista del sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League, i nerazzurri non sono inoltre sicuri di restare in prima fascia. Solo le migliori quattro squadre retrocesse dalla Champions saranno infatti teste di serie e l'Inter è al momento la migliore terza dietro ad Ajax e Salisburgo. Per restare sempre aggiornato sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Inter, Bayer Leverkusen-Juventus decisiva per il sorteggio di Europa League

Questa sera la squadra di Conte potrebbe però essere scavalcata dalla Dinamo Zagabria, attualmente a quota 5 punti contro i 7 dell'Inter, e dal Bayer Leverkusen, terzo nel girone della Juventus con 6 punti e impegnato proprio contro i bianconeri. Con una vittoria, i tedeschi scavalcheranno Handanovic e compagni come migliore terza. Il futuro in Europa League dei nerazzurri dipende dunque anche dalla squadra di Sarri, con Conte che sarà costretto a fare il 'tifo' per i grandi rivali in campionato.

