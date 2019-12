NAPOLI ANCELOTTI GATTUSO/ Nella serata di ieri il Napoli ha sollevato dall'incarico di allenatore Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo ha pagato un inizio di stagione negativo in campionato. Al suo posto, l'uomo designato da Aurelio De Laurentiis ed i suoi collaboratori è Gennaro Gattuso, nella scorsa stagione alla guida del Milan. Oggi è una giornata fondamentale per l'insediamento del tecnico calabrese. Segui tutte le notizie più importanti nella diretta di Calciomercato.it. clicca qui!

AGGIORNAMENTO 11.53: Nello staff di Gattuso resteranno entrambi i preparatori dei portieri, Alessandro Nista e Roberto Perrone.

ORE 11.33: Il futuro allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, arriverà a Castel Volturno intorno alle 12.45/13.

ORE 10.40: Il contratto di Gennaro Gattuso sarà di 18 mesi con la possibilità, per la società azzurra, di sollevare il tecnico dall'incarico alla fine della stagione in corso in caso di mancata qualificazione in Champions League, salvo il pagamento di una penale.

ORE 10.30: La presentazione del calendario del Napoli, prevista per oggi, è stata annullata. La squadra si allenerà alle 14.