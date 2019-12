INTER BARGIGGIA CONTE / Nonostante un Barcellona già sazio e certo del primo posto nel Gruppo F, l'Inter non riesce a fare risultato e chiude al terzo posto che vuol dire eliminazione dalla Champions League con conseguente retrocessione in Europa League. Primo obiettivo fallito per i nerazzurri di Antonio Conte che finisce al centro del dibattito.

Soprattutto sui social, dove spicca in particolare la critica del giornalista 'Mediaset' Paoloche 'ridimensiona' senza mezzi termini l'allenatore interista: "La morale sul ko dell'Inter: pagare 1 milione al mese un allenatore è comunque una follia. Conte ha un tipo di gioco che in Europa non fa la differenza. Conte continua a piangere e chiedere giocatori ma ha perso con la Cantera del Barcellona. Addirittura ha perso a San Siro!". Inevitabili, anche qui, le reazioni di molti tifosi interisti che non hanno gradito. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A Clicca Qui