CALCIOMERCATO JUVENTUS WILLIAN / I grandi nomi in scadenza di contratto sono da anni ormai una grande risorsa per la Juventus che anche in queste settimane sta lavorando su diversi profili che a febbraio potranno firmare per un nuovo club in vista di un trasferimento a parametro zero a fine stagione. Il nome probabilmente più caldo è quello di Willian, brasiliano classe '88 di proprietà del Chelsea che fin qui non ha aperto al rinnovo.

Calciomercato Juventus, Willian dice 'no'

Molto apprezzato dal tecnicoche lo ha allenato a Londra, l'ex Shakhtar sarebbe al centro di un pressing che gli uomini mercato bianconeri stanno portando avanti con il suo agente tramite intermediari.

Ulteriori conferme in questo senso arrivano dall'Inghilterra, dove l'edizione online del 'Daily Express' parla non solo di tentativo concreto da parte della Juventus, ma anche di un assalto per cercare di portare Willian a Torino già a gennaio. Negli ultimi giorni ci sarebbero stati infatti primi contatti anche con la dirigenza del Chelsea per manifestare la volontà di presentare un'offerta. La porta, però, sembra sbarrata: i 'Blues' non sembrano intenzionati a mollarlo a stagione in corso e vorrebbero tentare fino all'ultimo di rinnovare il contratto, mentre spunta un retroscena secondo cui il giocatore avrebbe confidato ad alcuni che preferirebbe restare da Lampard piuttosto che tornare a lavorare con Sarri. L'unico modo per liberare Willian sarebbe l'arrivo di un altro rinforzo, anche se con Giroud e Pedro che potrebbero cambiare aria appare difficile ipotizzare un'altra partenza così pesante a gennaio. La Juventus in ogni caso è al lavoro e al limite rimanderà i discorsi all'estate.