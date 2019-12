CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA JUVENTUS/ Resta ancora qualche dubbio sul futuro di Gianluigi Donnarumma al Milan. Il giovane portiere rossonero, che nelle ultime settimane è stato seguito anche dall'Inter di Antonio Conte, secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' avrebbe delle richieste decisamente elevate in sede di rinnovo che il Milan potrebbe non essere in grado di soddisfare.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan-Ibrahimovic, le ultime di CM.IT sull'accordo

Il Milan negli ultimi giorni avrebbe rilanciato con l'entourage di Donnarumma, portando l'offerta a 7 milioni di euro netti a stagione. Lo staff ed il portiere hanno preso tempo, non si può dire che sia stato quindi un vero e proprio rifiuto. D'altro canto, dallo spogliatoio rossonero, arrivano soltanto buone parole per Gigio, cresciuto sotto tutti gli aspetti nelle ultime stagioni.

Calciomercato Milan, la Juventus continua a seguire Donnarumma

La Juventus resta in agguato sulla situazione di Gianluigi Donnarumma. I bianconeri, nonostante il rinnovo di Szczesny, continuano a seguire l'estremo difensore classe 1999, anche se la vera offerta, poi rifiutata da Boban e Maldini, sarebbe invece arrivata dal PSG di Leonardo, a caccia di una certezza fra i pali.