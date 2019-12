CALCIOMERCATO JUVENTUS EMERSON PALMIERI / Grandi manovre per il calciomercato Juventus che in questa fase registra un particolare fermento anche sulle corsie laterali di difesa. Nonostante l'avventura non esaltante al ManchesterCity, infatti, su Danilo si sta riaccendendo l'interesse della Premier League, mentre DeSciglio piace sempre al Paris Saint-Germain che si prepara a salutare Meunier a parametro zero.

Di conseguenza i bianconeri lavorano anche in entrata alla ricerca di nuovi rinforzi, con lo stesso belga del Psg che piace ma non solo. Per restare aggiornato sul calciomercato e tutte le news Clicca Qui!

Calciomercato Juventus, Paratici si muove per Emerson Palmieri

Il Ds Fabio Paratici sta guardando con particolare attenzione a cosa succede in casa Chelsea. La lista degli scontenti si allunga e comprende anche nomi che potrebbero fare al caso della formazione bianconera. Dal brasiliano Willian ai due terzini mancini, Marcos Alonso e Emerson Palmieri. Entrambi in aria di rottura, sono finiti nel mirino della dirigenza juventina con il primo che però piace molto anche all'Inter di Antonio Conte. Anche per questo secondo fonti inglesi citate da 'Tuttosport' gli sforzi della Juventus si starebbero concentrando sull'italo-brasiliano con l'obiettivo di bloccarlo quanto prima. C'è l'ok di Sarri che lo apprezza, ma sarà difficile strapparlo già a gennaio nonostante i 'Blues' stiano cercando di arrivare a Ben Chilwell del Leicester. La Juve conta quindi di rimandare al massimo l'operazione a giugno.

