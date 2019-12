CALCIOMERCATO NAPOLI GATTUSO ACQUISTI ADDII/ Sulle colonne della sua edizione odierna, il 'Corriere dello Sport' ha fatto il punto sulla nuova situazione che si sta creando in casa Napoli con l'ufficialità dell'esonero di Carlo Ancelotti e l'imminente arrivo di Gennaro Gattuso. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

Partiamo dagli acquisti. A Napoli, nella sessione di calciomercato di gennaio, dovrebbero arrivare tre acquisti: un terzino sinistro, un centrocampista con qualità in fase di regia e impostazione ed un centravanti pronto a raccogliere una pesante eredità.

Tutti gli altri colpi invece, potrebbero arrivare in estate.

Calciomercato Napoli, da Mertens a Callejon: il punto sugli addii

Sarà la fine di un'era a Napoli, e ciò potrebbe avvenire già in questo gennaio. A partire di Dries Mertens e Josè Maria Callejon che la società azzurra non vuole perdere a zero e sui quali verranno effettuate delle operazioni in stile Hamsik. Saranno due addii davvero difficili e non senza emozioni per entrambe le parti dopo stagioni di vittorie e successi al San Paolo. Discorso differente invece per Kalidou Koulibaly ed Allan. Sul primo, il Napoli non ha intezione di fare un passo indietro rispetto ai 108 milioni di sterline offerti dallo United in estate, mentre per il secondo resta viva l'ipotesi PSG. Anche Husaj dovrebbe essere ai saluti, mentre la situazione di Fabian Ruiz andrà ponderata con attenzione. Lo spagnolo ha un valore enorme e il Napoli non esclude una sua partenza, visto anche l'interesse di diversi top club europei.