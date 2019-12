Calciomercato, vertice Sassuolo-Barcellona: i nomi sul tavolo

CALCIOMERCATO SASSUOLO BARCELLONA / Gli affari Marlon e Boateng nei mesi scorsi hanno sancito l'avvio di una collaborazione di calciomercato proficua tra Sassuolo e Barcellona che stanno mantenendo ottimi rapporti e non escludono nuove operazioni nel prossimo futuro.

Anzi, approfittando della presenza a Milano dei dirigenti blaugrana per la sfida contro l'in Champions League, proprio ieri sarebbe andato in scena un nuovo incontro tra i vertici del Barça e l'Ad del club emiliano, Giovanni. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Notizia riportata da 'Sky Sport' e rilanciata dai media catalani che hanno parlato dei possibili nomi finiti sul tavolo nelle discussioni. Secondo il quotidiano 'Sport' in particolare va prestata attenzione a Carles Aleñá e Riqui Puig, i quali potrebbero partire in prestito e trovare spazio a Sassuolo. Il 'Mundo Deportivo' aggiunge però anche Jean-Clair Todibo, sul quale è in pressing il Milan.

