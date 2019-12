CALCIOMERCATO MILAN TODIBO ULTIME / Magari è un segno. Tornato titolare ieri sera proprio a 'San Siro', ma contro l'Inter, per la seconda volta in stagione, Jean-Clair Todibo prende quota come nome caldo per il calciomercato Milan in vista di gennaio. Nonostante il rientro dietro l'angolo di Mattia Caldara infatti, dopo l'infortunio di Duarte il pacchetto di difensori a disposizione del tecnico Pioli è estremamente ridotto ed in quel reparto la dirigenza rossonera sta cercando rinforzi con maggiore urgenza.

Il francese classe '99 risponderebbe perfettamente alle esigenze del progetto rossonero, sia per caratteristiche fisiche e tecniche che per età, e il Dt Paolo Maldini ne avrebbe già parlato con gli uomini mercato del, come confermato anche in Spagna.

Calciomercato Milan, da Todibo a Demiral: il punto

Esploso al Tolosa, Todibo a gennaio si è trasferito al Barça che per anticiparne l'arrivo rispetto alla scadenza del contratto fissata a giugno ha dovuto versare un milione di euro più alcuni bonus. Cifra irrisoria, se paragonata alla clamorosa clausola da 150 milioni di euro piazzata poi nel suo contratto. Segno di fiducia nei confronti di un gioiello che era corteggiato da mezza Europa e ha scelto i blaugrana, dove però fino ad ora non è riuscito ad imporsi. Così i catalani avrebbero aperto ad una possibile cessione con un 'maxi-sconto' sulla cifra della clausola, per cui è logico pensare di poter trattare attorno a quota 10 milioni di euro. Il nodo è rappresentato principalmente dalla formula: prestito con diritto o obbligo di riscatto, ma il Barcellona vorrebbe mantenere un diritto di riacquisto che agevolerebbe il ritorno in caso di esplosione a Milano, scrive 'La Gazzetta dello Sport'. Maldini al lavoro, Todibo prende quota nonostante la concorrenza di altri club come Bayer Leverkusen e Southampton. Anche se Merih Demiral della Juventus resta comunque un'altra pista valida da non scartare.

