Al contrario, chi appoggia la scelta di sollevare dall'incarico Ancelotti, porta come argomentazione il rendimento decisamente sotto le attese in campionato e il non gioco espresso dalla squadra da qualche settimana. Una situazione che potrebbe cambiare con la sferzata rappresentata dal nuovo allenatore.

poi ci sono Presidenti che dopo il passaggio del turno in CL cambiano Ancelotti con Gattuso........;;#Napoli — Zeffiro Biolzi (@Zeffiro1) December 10, 2019

L' unico errore commesso da Carlo Ancelotti è stato quello di accettare la panchina del Napoli. #Ancelotti — Domenico Colella (@domenicolella5) December 10, 2019

Grande allenatore e grande uomo: @MrAncelotti, un vincente.

Troppo per una società come il @sscnapoli.

Tristezza per quel che poteva essere e non è stato, oggi perdo l’ultima speranza di vedere il #Napoli vincere un trofeo a stretto giro.



#SSCNapoli#Ancelottipic.twitter.com/1vvtWIS9Sg — Salvatore Ponticelli (@SAponticelli) December 10, 2019

Con Gattuso rivedremo il grande Napoli in B #Ancelotti — #NoTav #MaiPiùLega (@ValterRimini) December 10, 2019

Eppoi, boh, depressione. Ma che cavolo c'entra #Gattuso con il #Napoli. Andavi avanti con #Ancelotti il più possibile e l'anno prossimo prendevi #Allegri. — Arma Vincenzo (@NomenOmen71) December 10, 2019

Prende una squadra da 91 punti, avalla ogni cessione, gli sono acquistati 15 calciatori in tre sessioni di mercato per un totale di 200 milioni, è il peggior Napoli dal ritorno in A. #Ancelotti ha fallito come tecnico, manager e gestore. E voi lo rimpiangete solo per il nome. Ok — laikacomehome (@alfamedeo) December 10, 2019

Ancelotti magari tornerà a trovare fortuna e successi altrove. Capita nella vita. Per me è arrivato con troppa sicurezza in se stesso sebbene nascosta dall’usuale atteggiamento bonario. Ma ci ha capito poco, molto poco. In quasi tutti questi 18 mesi. #SscNapoli#Ancelotti — marcellocorbo (@marcellocorbo) December 10, 2019