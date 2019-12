CALCIOMERCATO NAPOLI GATTUSO / Carlo Ancelotti non è più l'allenatore del Napoli: la società azzurra ha deciso di esonerare il tecnico dopo l'incontro con il presidente De Laurentiis, nonostante il successo contro il Genk e la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Ora c'è attesa per conoscere il nome del nuovo allenatore che con ogni probabilità sarà Rino: dopo i contatti della settimana scorsa, negli ultimi giorni era stato trovato un accordo di base tra la società partenopea e l'ex, intesa che ora dovrà essere ratificata prima dell'ufficialità.

LEGGI ANCHE ---> Ultime CM.IT: Napoli tra Gattuso e Ancelotti, tutti i retroscena

Calciomercato Napoli, attesa per l'annuncio di Gattuso

L'annuncio dovrebbe arrivare già domani, in modo da permettere a Gattuso di dirigere in giornata il suo primo allenamento: la seduta, inizialmente fissata per domani alle ore 11, è stata rimandata al pomeriggio in modo da poter sbrigare tutte le pratiche necessarie per l'avvio della nuova era tecnica. L'allenatore dovrebbe firmare un contratto di 6 mesi più un altro anno (automatico in caso di qualificazione in Champions) e la sua presentazione potrebbe esserci direttamente venerdì, alla vigilia della sfida di campionato contro il Parma.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Napoli, ecco la formazione di Gattuso: centrocampo a 3 e Callejon punto fermo

Calciomercato Napoli, Ancelotti via ma Gattuso è bocciato!