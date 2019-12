INTER BARCELLONA VALVERDE CHAMPIONS LEAGUE / Il Barcellona batte l'Inter a 'San Siro' e infrange i sogni qualificazione dei nerazzurri, che giocheranno quindi in Europa League a causa della vittoria del Borussia Dortmund. I blaugrana passano agli ottavi come primi del girone, pur con una squadra rimaneggiata e senza diverse stelle. Il tecnico dei catalani Ernesto Valverde commenta il match a 'Sky Sport': "Nei primi minuti l’Inter ci ha pressato tanto e bene, ci ha tenuto lì e non ci ha fatto giocare, ma poi siamo stati bravi a uscire con la palla.

Nel secondo tempo loro sono stati nervosi per i gol annullati e perché il secondo gol non arrivava".

L'allenatore spagnolo continua: "L’Inter senza dubbio ha il livello per passare il turno, hanno giocato grandi partite in questo girone come a Dortmund nonostante la rimonta. Nel secondo tempo sono stati troppo nervosi, noi abbiamo difeso bene e sicuramente questo nervosismo ha giocato un ruolo importante".