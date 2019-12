INTER BARCELLONA HANDANOVIC CHAMPIONS LEAGUE / Grande delusione in casa Inter. I nerazzurri vengono eliminati dalla Champions League e chiudono il girone al terzo posto a causa del ko interno contro il Barcellona di stasera.

A passare è ilDopo il fischio finale del match Samircommenta così: "E’ mancato il gol nel secondo tempo, abbiamo avuto occasioni, poi si sa che il Barcellona usciva in contropiede e noi spendevamo energie allungandoci. Ci abbiamo provato e abbiamo dato tutto, si va avanti. E’ una sconfitta che brucia, ma non credo che influisca sul campionato. Dobbiamo ricaricarci bene, trovare le energie mentali e andare avanti". Il portiere sloveno, capitano dell'Inter, continua a 'Sky Sport': "Per quello che abbiamo fatto vedere nel girone come gioco e prestazioni meritavamo di passare, ma dobbiamo fare tesoro e analizzare le cose. Abbiamo fatto buone partite, ma abbiamo avuto troppi alti e bassi".