CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS NAPOLI OTTAVI / Con le gare di questa sera si è quasi completamente delineato il quadro delle sedici qualificate agli ottavi di finale di Champions League: per la top 16 completa mancano soltanto due nomi, la seconda del girone della Juventus (Atletico Madrid e Bayer Leverkusen in lizza) e quella del girone dell'Atalanta con i bergamaschi che dovranno vedersela con Shakhtar e Dinamo Zagabria. In questo modo, il Napoli - arrivato secondo dietro al Liverpool nel suo raggruppamento - sa già quali saranno le sette squadre (azzurri e Juventus non possono incontrarsi) inserite nell'urna nel sorteggio del 16 dicembre.

Vediamo il quadro completo di prime e seconde e quindi le possibili avversarie di Napoli e Juventus.

TESTE DI SERIE: Juventus (non può incontrare il Napoli), Barcellona, Bayern Monaco, Lipsia, Liverpool, Manchester City, Paris Saint Germain, Valencia

NON TESTE DI SERIE: Napoli (niente derby con la Juventus), Borussia Dortmund, Chelsea, Lione, Real Madrid, Tottenham, (Atletico Madrid o Bayer Leverkusen), (Atalanta, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagabria).

