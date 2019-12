CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI GATTUSO / E' una notte calda a Napoli, dove è in corso un incontro tra De Laurentiis e Ancelotti, alla presenza anche del direttore sportivo Giuntoli: anche nello spogliatoio si è vissuta una serata particolare tra la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League e il futuro del proprio allenatore.

La squadra, come dimostrano le dichiarazioni di, è compatta nell'assumersi le responsabilità per il pessimo rendimento in campionato e spera che dall'appuntamento di stasera emergano novità risolutive anche sulle multe e sull'ansia per un possibile procedimento sui diritti d'immagine attraverso la giustizia ordinaria.

Il Napoli ha un principio d'accordo con Gattuso, situazione che ha portato lo staff di Ancelotti a comunicare alla squadra la possibilità di un addio: lo stesso staff poi ha ritrattato, dopo le dichiarazioni del tecnico. Dopo alcuni minuti ai giocatori è stato detto che se l'allenamento fosse stato di mattina, Ancelotti e il proprio staff sarebbero rimasti a lavoro, mentre se fosse stato organizzato per il pomeriggio era l'indizio di una separazione. Il team manager De Matteis ha annunciato che l'allenamento è programmato per domani mattina alle 11, così al momento Ancelotti sembra destinato alla permanenza ma sarà decisiva l’incontro di questa notte.