Champions League, Inter-Barcellona 1-2: nerazzurri fuori, sarà Europa League

CHAMPIONS LEAGUE INTER BARCELLONA / Non riesce l'impresa all'Inter. A 'San Siro', nella notte del record di spettatori e incasso contro il Barcellona - orfano di Messi e di altri campioni, la squadra di Conte si infrange sui tanti errori. I nerazzurri sono carichi, ma già al 23' arriva la doccia fredda con il vantaggio blaugrana. A firmarlo è Perez, l'Inter accusa molto il colpo, rischia di capitolare e sbaglia tantissimo. I padroni di casa, però, restano in piedi e soprattutto in partita. Sul finire del primo tempo, al 44', arriva il tanto sospirato pareggio con un bel sinistro da fuori di Lukaku, aiutato da una deviazione.

I nerazzurri ritrovano vigore e nel secondo tempo la partita cambia.

Gli uomini dicreano tantissime occasioni da gol, Lautaro Martinez corre, lotta e inventa., invece, ha sulla coscienza almeno due occasioni clamorose davanti alla porta, in particolare quella in cui si è ritrovato a colpire a tu per tu con. Il belga, però, tira addosso al portiere ex Fiorentina e. Poi ci si mette anche la sfortuna, con Lautaro che segna due volte ma entrambe annullate per fuorigioco. Nonostante il forcing finale e il ruggito di 'San Siro', l'Inter non riesce ad andare di nuovo in gol e, anzi, subisce un'altra doccia gelata. All'87 il giovanissimo, appena entrato in campo, battee regala i tre punti al. Dallanon arriva il miracolo, perché ilfa il suo dovere e batte 2-1 lo: i tedeschi passano agli ottavi di finale come secondi del girone dietro ai blaugrana. L'Inter resta a 7 punti e finisce terza il girone, retrocedendo in. Resta il rammarico di una partita con tantissime occasioni sprecate.