CALCIOMERCATO INTER BROZOVIC RAKITIC / Ivan Rakitic nelle ultime settimane sembra essersi ripreso il Barcellona: dopo un lungo periodo trascorso in panchina, il centrocampista croato è alla sua quarta partita consecutiva da titolare e contro l'Inter è sceso in campo anche contro la fascia di capitano.

Un segnale importante in vista del mercato di gennaio che, fine a qualche giorno fa, lo vedeva sicuro partente con i nerazzurri e latra le squadre interessate.

Calciomercato Inter, Brozovic-Rakitic: cosa si sono detti

Magari hanno parlato anche di questo lo stesso Rakitic e Brozovic nel tunnel degli spogliatoi prima dell'inizio del secondo tempo di Inter-Barcellona: le telecamere hanno immortalati i due croati chiacchierare, in alcuni momenti coprendosi la bocca come ormai i giocatori sono soliti fare. Un colloquio che è andato avanti per diversi minuti e chissà che durante questa piccola chiacchierata non si sia parlato anche del possibile approdo in Italia di Ivan Rakitic.

Il 31enne nelle scorse settimane aveva aperto all'addio ai blaugrana anche se dopo le ultime partite le cose sembrano essere cambiate. Una possibile conferma che potrebbe aprire la porta dell'Inter ad Arturo Vidal che Marotta non ha nascosto essere un obiettivo per gennaio.

