Napoli-Genk, Koulibaly e Zielinski: che messaggio ad Ancelotti!

NAPOLI GENK KOULIBALY ZIELINSKI ANCELOTTI / Il Napoli centra senza problemi gli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Ancelotti batte 4-0 il Genk, ma a tenere banco in casa azzurra è proprio il futuro dell'allenatore, che ha confermato l'incontro di domani con il presidente De Laurentiis. Al patron andrà la responsabilità delle sorti di Ancelotti, che intanto ha incassato i messaggi di affetto dei suoi giocatori. In primis da Kalidou Koulibaly: "La situazione si risolve solo se il gruppo resta uniti e i tifosi con noi. Ancelotti fa tutto per aiutarci, io sono e sarò sempre con lui.

Tocca poi a Piotr Zielinski, ancora a 'Sky Sport': "Abbiamo fatto i complimenti ad Ancelotti, come al solito, dopo ogni partita lo facciamo. Noi pensiamo a scendere in campo, il mister è il numero uno, ma noi pensiamo a noi. Io penso sempre al campo, i miei compagni pure. Solo questo conta, noi non decidiamo niente. Siamo sempre con lui, è una grandissima persona e un grandissimo allenatore".