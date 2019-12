Calciomercato Napoli, dimissioni Ancelotti: l'annuncio dell'allenatore

CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI / Il Napoli travolge il Genk e vola agli ottavi di finale. Così Carlo Ancelotti nel post partita ai microfoni di 'Sky Sport', sul suo immediato futuro e non solo: "Il girone di Champions è stato fatto molto bene, è una qualificazione meritata e visti i tempi ce la teniamo molto stretta. In Champions abbiamo dato la dimostrazione di essere all'altezza. Sabato ancora qui? Mi auguro di sì, con il presidente ci vedremo domani e valuteremo. Voci su Gattuso? Io onestamente non ho saputo niente, ho preparato solo la partita. Dimissioni? No no, non le ho mai fatte in vita mia e mai le farò. Qui è diverso da Monaco, non c'è alcun attrito con i giocatori. È successo qualche episodio come succede ovunque, ma questi non sono attriti. Alcuni giocatori hanno anche giocato infortunati per darmi un segnale di presenza e vicinanza.

Discussioni non ne ho avuto neanche con la società, poi è normale essere in discussione dopo i recenti risultati. Incontro di domani? Sarà un incontro di comune accordo per valutare la situazione del momento".

Calciomercato Napoli, dimissioni e voci Gattuso: Ancelotti in conferenza

Ancelotti ha poi proseguito in conferenza stampa: "La cosa più importante era passare il girone, l’abbiamo gestito e giocato bene, passarlo come seconda ci darà un ottavo di finale più complicato. Sono contento, in un periodo di magra abbiamo ottenuto un risultato importante, speriamo che ci darà un impulso a fare bene anche in campionato. Solo chi passa il turno può vincere la Champions. L’incontro con De Laurentiis servirà a valutare la situazione del Napoli, oggi sono ancora sulla panchina e spero di esserlo anche alla prossima. Ho visto una squadra attenta, ancora non sciolta nella costruzione del gioco, siamo stati efficaci, abbiamo sfruttato molto bene il rientro di Milik, a livello caratteriale la squadra era presente. Non ho nessuna decisione da prendere, nessuna valutazione da fare, il presidente deciderà in base alle sue indicazioni se si può andare avanti oppure no. Mi ha fatto molto piacere che la tifoseria è rimasta vicino alla squadra, se i giocatori mostrano attaccamento i tifosi ti applaudono. Essere in discussione è assolutamente normale, la squadra ha avuto un rendimento negativo in campionato, siamo stati deficitari. È mancato tanto Milik, è un attaccante importante per la squadra, c’è stata una collaborazione da parte di tutti, Mertens ha fatto un’ottima partita, un bellissimo gesto a concedere a Milik il rigore. Ci vediamo sabato? Sicuro (ride, ndr)".

