CALCIOMERCATO INTER GABIGOL FLAMENGO / Giallo Gabigol in casa Inter. Nella giornata odierna dal Brasile il presidente del Flamengo Rodolfo Landim ha infatti annunciato: "Parliamo da molto tempo con Gabigol.

E abbiamo parlato con l'Inter, abbiamo raggiunto un accordo preliminare, ma tutto dipende anche dalla volontà di Gabigol che ha chiesto di discuterne quando sarà finita la stagione. Non vedo nulla di male in questo, al contrario, Gabigol era molto concentrato durante la Libertadores ed è stato bello perché abbiamo visto quello che ha fatto in finale, ed è bello che rimanga concentrato in quel modo. Saremo aperti a discuterne con lui".

Dal club nerazzurro è però arrivata la pronta smentita in via ufficiosa: "Nessun accordo raggiunto con il Flamengo".