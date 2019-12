Calciomercato Napoli, addio Ancelotti: la risposta di Giuntoli

CALCIOMERCATO NAPOLI GIUNTOLI / Sono ore calde in casa Napoli. Gli azzurri, che devono fare i conti con il futuro di Carlo Ancelotti, si giocano l'accesso alla fase finale di ChampionsLeague contro il Genk.

Per 90 minuti la squadra è chiamata a pensare solo al campo, lasciando da parte le voci sulla panchina.

Giuntoli, prima del calcio d'inizio del match contro la squadra belga, ha così risposto in merito alle domande sul futuro di Ancelotti: "Voglio parlare solo della partita - ammette il ds del Napoli ai microfoni di 'Sky Sport' - E' un traguardo importante che può darci uno slancio anche in campionato. E' una vigilia delicata, i ragazzi troveranno motivazioni per questo obiettivo e non mancheranno". Ricordiamo che il Napoli ha praticamente trovato una bozza d'accordo con Gennaro Gattuso, pronto a firmare un contratto di 18 mesi.

