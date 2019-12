PAGELLE PRIMO TEMPO INTER BARCELLONA / Parità all'intervallo del big match di San Siro. In vantaggio i blaugrana con gol di Perez, abile a sfruttare un errore di Godin su invenzione di Griezmann. I nerazzurri però avevano provato a passare poco prima soprattutto con Lukaku, che però tentenna troppo e davanti alla porta si fa murare da un grande intervento di Lenglet. Lautaro anche stavolta è straripante e l'azione che porta al pari del belga è per gran parte merito proprio del Toro, bravo nel difendere il pallone spalle alla porta e a servire l'accorrente Lukaku che di prima intenzione scaglia in rete un dardo imprendibile per Neto.

INTER

Handanovic 6 -

Godin 5 -

de Vrij 6 -

Skriniar 6 -

D'Ambrosio 6 -

Vecino 5,5 -

Brozovic 6 -

Borja Valero 5,5 -

Biraghi 6,5 -

Lukaku 7 -

Lautaro Martinez 7 -

All.

Conte 6 -

BARCELLONA

Neto 6 -

Todibo 5,5 -

Lenglet 6,5 -

Umtiti 5,5 -

Wague 6 -

Rakitic 6 -

Vidal 6 -

Firpo 6 -

Perez 7 -

Griezmann 6,5 -

Alena 6 -

All. Valverde 6 -

Arbitro: Kuipers 6 -

TABELLINO

Inter-Barcellona 1-1

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lukaku, Luataro Martinez. A disposizione: Bastoni, Dimarco, Candreva, Lazaro, Politano, Esposito, Padelli. All.: Conte.

Barcellona (3-4-3): Neto; Todibo, Lenglet, Umtiti; Wague, Rakitic, Vidal, Firpo; Perez, Griezmann, Alena. A disposizione: Morer, Araujo, de Jong, Busquets, Fati, Suarez, ter Stegen. All.: Valverde.

Arbitro: Bjorn Kuipers (NED)

Ammoniti: 35' Lenglet (B), 45' Borja Valero (I)

Espulsi:

Marcatori: 23' Perez (B), 44' Lukaku (I)