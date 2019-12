DIRETTA BAYER LEVERKUSEN JUVENTUS SARRI CONFERENZA / Giornata di vigilia per la Juventus di Maurizio Sarri. Il tecnico in conferenza stampa in vista del match di ChampionsLeague contro il BayerLeverkusen. Nonostante il primo posto matematico, c'è attesa per la parole dell'ex Chelsea e Napoli, dopo il ko contro la Lazio.

Prima della conferenza, Sarri si è soffermato ai microfoni di 'Sky Sport': "Faremo del turnover ma non dimentichiamoci che è una partita di Champions, quacuno riposerà. Ramsey? Speriamo sia sulla via del rientro. DeLigt rientrerà in gruppo giovedì, era solo stanco. Rabiot? Ha la possibilità che giochi un buono spezzone di partita. Bonucci? Vediamo domani come starà, se è il caso di farlo riposare o meno. Cuadrado giocherà sicuramente anche se non so in che ruolo."

Comincia la conferenza: "I ragazzi sono professionali e danno piena collaborazione, a volte si riesce a fare tutto quello che si vuole, a volte non come vorremmo.

Domani vedremo come ci sistemeremo in campo, abbiamo due centrocampisti di ruolo, Rabiot può essere a suo agio a destra, bisogna vedere quanto regge dopo un lungo periodo di inattività.? Se lo metto mezzala destra non so quante soluzioni ho in avanti poi viste le assenze che abbiamo".

CRESCITA - "Siamo sereni, sappiamo dove dobbiamo migliorare. Ma lo stiamo facendo: far scattare una 'scintilla' dipende da tanti fattori, come per esempio trovare gusto nel palleggio e nel possesso palla, alla giusta velocità, altrimenti è sterile e stucchevole".

RIVALI EUROPEI - "Guardiola dice che il Manchester City non è all'altezza della Juve? A me lo scorso anno sembravano i migliori d'Europa... Alla partita di domani chiedo quello che si chiede a questo tipo di sfide. La motivazione e la mentalità non devono mai calare. Non ci sono partite che non hanno senso: voglio vedere alti livelli di motivazione e una buona prestazione. Giocare la Champions è una fortuna".

RABIOT - "Viene da un infortunio. Facciamo grandissimo affidamento su di lui, ha potenzialità di alto livello, deve solo ritrovare condizione fisica. Domani giocherà una parte di partita".

RICORDI - "La partita che ricordo più volentieri nella mia "striscia" in europa? La vittoria dell'Europa League. Spero che si continui e ci siano altri bei ricordi".

TRIDENTE - "E' solo in parte un esperimento, lo abbiamo già provato. Ce lo possiamo permettere solo in determinate situazioni, vedremo domani. La diffida di Matuidi? Non deve condizionare più di tanto".