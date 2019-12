Calciomercato Milan, aumenta la concorrenza per Todibo

CALCIOMERCATO MILAN TODIBO / Sarà la serata per osservare da vicino Jean-Clair Todibo. Il centrale francese per la prima volta scenderà in campo in Champions League con la maglia del Barcellona nel match contro l'Inter. Per il calciatore sarà la terza presenza stagionale, la seconda dal primo minuto. Difficile trovare spazio nel club blaugrana e proprio per questo motivo negli ultimi giorni si stanno susseguendo le voci che vogliono il classe 1999 ceduto durante il calciomercato di gennaio.

Todibo è finito in orbita Milan. I rossoneri, dopo l'infortunio di Duarte, sono alla ricerca di un centrale da poter affiancare a Musacchio e Romagnoli. Caldara, ultimamente impegnato con la Primavera, infatti, non offre ancora le giuste garanzie.

Per il Milan, che ha avuto dei contatti con i blaugrana nei giorni scorsi, non sarà facile portare il difensore in Italia.

Sul centrale, infatti, va registrato l'interesse, già noto, di. A queste va aggiunto - stando a quanto riportato da 'ESPN' - anche il. Il Barcellona ha già fissato il prezzo ed è pronto a liberarlo per una cifra vicina. Il club blaugrana però vorrebbe mantenere un controllo sul calciatore, con un diritto di ricompra.

Barcellona, quanti affari in Italia!

Il Barcellona potrebbe presto dunque entrare in gamba tesa sul calciomercato italiano. Non solo per Todibo, sono diversi, infatti, i calciatori blaugrana che piacciono in Serie A. In cima alla lista ci sono ovviamente Vidal e Rakitic, finiti nel mirino di Inter e Juventus ma attenzione anche al mercato in entrata, con l'interesse manifestato per Lautaro Martinez. Sempre in casa nerazzurri al Barcellona piacciono parecchio anche Skriniar e Sensi.

