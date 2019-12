CALCIOMERCATO NAPOLI INTER MERTENS / A fine stagione le strade del Napoli e di Dries Mertens potrebbero dividersi.

In scadenza a giugno, il belga è da mesi un obiettivo concreto dell' Beppe Marotta e Antonio Conte pensano a lui come vice di Lautaro Martinez , considerato che difficilmente verrà riscattato Alexis

Calciomercato Napoli, su Mertens piomba il Galatasaray

Il futuro el classe '87 non è comunque ancora delinato del tutto, dato che sulle sue tracce ci sono però tanti altri club, compreso il Galatasaray. Secondo 'Fanatik' proprio il club di Istanbul fa sul serio per il belga tanto da aver già contattato l'agente per provare ad anticipare la concorrenza. Servirà tuttavia una proposta davvero importante per convincere il quasi 33enne a scegliere la Turchia come sua prossima destinazione.

Calciomercato Napoli, nuovo assalto a Milik