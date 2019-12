CALCIOMERCATO INTER JOAO MARIO LOKOMOTIV MOSCA / Ceduto in estate in prestito con la possibilità di essere riscattato dalla Lokomotiv Mosca per 18 milioni di euro, Joao Mario non ha lasciato grandi rimpianti negli animi dei tifosi dell'Inter. Il centrocampista portoghese sta disputando una stagione positiva in Russia e il club moscovita starebbe pensando di riscattarlo dai nerazzurri. Un'opzione gradita dal giocatore, come affermato da lui stesso. Per restare aggiornato sulle news di mercato Clicca qui.

Calciomercato Inter, Joao Mario vuole restare in Russia

"Sono contento di essere alla Lokomotiv Mosca - ha dichiarato il portoghese a 'Sport 24' - Ho giocato in Champions League ed è un peccato non essere riusciti a ottnere il pass per l'Europa League, perché era nelle nostre possiblità.

Ora aiuterò la squadra a raggiungere una nuova qualificazione in Champions". Sulla scelta fatta: "Sono molto felice. Cercavo una squadra che giocasse in Champions e che mi concedesse spazio in vista anche degli Europei 2020. Non aveva senso lasciare l'Inter per trasferirsi in un club in cui avrei fatto panchina. Tornare all'Inter o restare a Mosca? Sceglierei la Lokomotiv. Mi piace il club e la città, spero che la società possa riscattarmi". Sulle difficoltà in Serie A: "E' il campionato in cui è più difficile giocare. Anche la Premier è complicata, ma ci si abitua prima. Tutte le squadre sono preparatissime tatticamente e ci vuole tempo per capire e ambientarsi".

