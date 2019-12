CALCIOMERCATO TORINO ZAZA ESPANYOL / Contro la Fiorentina ha ritrovato la via del gol, ma il suo futuro con la maglia del Torino resta in dubbio. Simone Zaza potrebbe comunque lasciare il club granata a gennaio. Il club granata cerca rinforzi per il reparto avanzato e il primo nome porta ad Andrea Petagna. E per riuscire ad arrivare all'attaccante della Spal, ipotesi complicata, sarà necessario cedere e Zaza rientra proprio nell'elenco dei possibili partenti.

Calciomercato Torino, l'Espanyol su Zaza

Zaza ha già giocato in passato in Liga, precisamente a Valencia e ora sembrano riaprirsi le porte in direzione Spagna. Come sottolinea il 'Mundo Deportivo', l'attaccante sarebbe finito nel mirino dell'Espanyol. Il club di Barcellona deve necessariamente intervenire sul mercato vista la posizione in classifica e il forte rischio retrocessione e starebbe pensando soprattutto ad un investimento per il reparto offensivo. In questo senso due sarebbero i nomi in pole position. Oltre a Zaza c'è Mariano Diaz, in uscita dal Real Madrid, profilo accostato in passato anche a Milan e Roma e possibile occasione per gennaio per rossoneri e giallorossi.

