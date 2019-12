BRESCIA BALOTELLI CALCIOMERCATO / Un gol da tre punti per far sognare la salvezza. Mario Balotelli ha siglato contro la Spal il suo terzo gol con la maglia del Brescia, il suo 50esimo in Serie A, ed è riuscito a regalare al club lombardo tre preziosi punti nella corsa salvezza. Tre degli ultimi cinque gol delle 'Rondinelle' sono stati siglati da lui, segno di quanto sia una pedina importante per Corini.

Calciomercato Brescia, futuro biancoazzurro per Balotelli

Corini ha sottolineato come Balotelli possa essere sempre pericoloso per le difese avversarie: un segnale sulla volontà del tecnico di voler lavorare ancora con il centravanti classe 1990. L'attaccante si è detto concentrato sulla salvezza e ora sembra essere davvero ritrovato. Le voci di un possibile addio, con destinazioni plausibili come Galatasaray, Cina o Flamengo, sembrano dunque allontanarsi sempre più. Lo riporta 'Tuttosport', che sottolinea come un addio a gennaio sia ora piuttosto complesso. Balotelli, capocannoniere della squadra, è tornato dunque ad essere una pedina importante. Lo stesso non si può dire di Alessandro Matri: lui sì che potrebbe dire addio a gennaio, con il Monza in pole position.

