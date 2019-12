CALCIOMERCATO INTER BARCELLONA VIDAL LAUTARO / Sale l'attesa per Inter-Barcellona, un match con tanti risvolti di calciomercato. A tal proposito si è appena concluso il classico pranzo pre-gara tra i massimi dirigenti dei due club: per i nerazzurri presente anche il presidente Steven Zhang.

Nel menu non è escluso che possano esserci stati i nomi protagonisti dell'asse Milano-Barcellona, da Arturo Vidal fino a Lautaro Martinez passando per Rakitic fino a Skriniar, Sensi e Stefan de Vrij.

Calciomercato Inter, da Vidal a Lautaro: le ultime

I primi due sono anche i più 'caldi': sappiamo infatti che Antonio Conte vuole a tutti i costi Vidal già a gennaio, ma che al momento il Barcellona non ha aperto alla cessione con la formula del prestito, ovvero quella gradita a Marotta il quale non vuole esporsi troppo economicamente per un calciatore in là con gli anni oltre che con un ingaggio molto importante. Nota è poi la grossa stima del Barça per Lautaro, il cui sponsor è nientemeno che Leo Messi (stasera assente) col quale ha instaurato un super feeling in Nazionale. La clausola da 111 milioni non spaventa i blaugrana, anche se l'intenzione di Suning è blindarlo facendogli firmare un nuovo contratto e alzando se non eliminando del tutto proprio la clausola. Gli agenti di Martinez sono a Milano, per cui è possibile un faccia a faccia con la società di Viale della Liberazione per discutere i neo termini contrattuali.

