DIRETTA DINAMO ZAGABRIA MANCHESTER CITY - La Dinamo Zagabria affronta il Manchester City in una gara valida per l'ultimo turno del girone C di Champions League.

Da un lato i croati dihanno bisogno di una vittoria, sperando che lo Shakhtar non faccia lo stesso contro l'per conquistare il secondo posto e accedere agli ottavi di finale, mentre per gli inglesi disi tratta di poco più di un'amichevole visto che sono già aritmeticamente primi. Calciomercato.it vi offre il match del 'Maksimir' in tempo reale.

CLASSIFICA: Manchester City punti 11, Shakhtar Donetsk 6, Dinamo Zagabria 5, Atalanta 4.