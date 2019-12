CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Zlatan Ibrahimovic non ha dubbi: vuole vivere una seconda avventura con la maglia del Milan. Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato.it, l'attaccante svedese ha scelto Milano anche per rispettare la richiesta della moglie. Niente Bologna quindi, come rivelato ieri da Sabatini, e Napoli, come invece sperava Aurelio De Laurentiis. I buoni uffici di Mino Raiola con il club rossonero hanno permesso alle parti di impostare da tempo la trattativa, anche se restano da definire i dettagli del contratto. Come è noto, l'ex fuoriclasse del Psg punta ad un'intesa di 18 mesi, mentre Massara e Boban vorrebbero partire da un accordo di sei mesi più opzione per secondo anno.

C'è chi non esclude un rilancio del club azzurro, soprattutto adesso che il patron dei campani chiede una scintilla ai suoi. Ma solo un'offerta a cifre monstre potrebbe far cambiare idea allo svedese.

LEGGI ANCHE >>>Napoli, Ancelotti: ecco cosa mi ha detto Ibrahimovic

LEGGI ANCHE >>> Milan, Ibrahimovic: la risposta di Piatek

Ibrahimovic-Napoli: il retroscena

Quale? Circa 5 milioni di euro a stagione. Intanto, a Napoli si attendono novità sul fronte tecnico. Carlo Ancelotti ha le ore contate, entro domenica è atteso l'annuncio di Gennaro Gattuso nuovo allenatore. Accordo di circa 18 mesi per l'ex manager rossonero, che domenica ha incontrato De Laurentiis per definire i dettagli del nuovo corso azzurro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli, l'allievo Gattuso pronto a superare il maestro