ROMA INFORTUNI SMALLING PELLEGRINI ZAPPACOSTA / Dopo il pareggio di venerdì sera a San Siro contro l'Inter, la Roma si prepara alla sfida di Europa League contro il Wolfsberger. La gara contro gli austriaci sarà decisiva per il passaggio del turno. I capitolini guidano la vetta del girone insieme al BorussiaMoenchladbach, a quota 8 punti, mentre il Basaksehir segue a 7. La squadra austriaca è già eliminata, ma vietato dare per scontato il match. Intanto non arrivano buone notizie per Paulo Fonseca dall'infermeria.

Roma, report infortuni: da Smalling a Pellegrini

Smalling e Pellegrini hanno infatti lavorato in palestra nella giornata di oggi. Per il difensore inglese trauma contusivo distrattivo al ginocchio sinistro, mentre per il centrocampista italiano trauma contusivo al piede sinistro (non quello operato). In palestra hanno invece lavorato Santon, che è uscito al 15' contro l'Inter, Pastore e Kluivert oltre a Cristante. In palestra si è poi rivisto anche Zappacosta, che sta recuperando dalla rottura al legamento crociato.

