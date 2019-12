DIRETTA SHAKHTAR DONETSK ATALANTA - L'Atalanta fa visita allo Shakhtar Donetsk nella sesta e ultima giornata del gruppo C di Champions League. I nerazzurri di Gasperini non hanno alternative: hanno bisogno di vincere in terra ucraina per non dire addio alle competizioni europee. In caso di successo, poi, dipenderà dal risultato dell'altra sfida: se la Dinamo Zagabria non dovesse battere il Manchester City, gli orobici sarebbero secondi nel girone.

FORMAZIONI UFFICIALI

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Alan Patrick, Stepanenko; Kovalenko, Tete, Taison; Moraes. All. Castro

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Masiello, Palomino, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Muriel. All. Gasperini

CLASSIFICA: Manchester City punti 11, Shakhtar Donetsk 6, Dinamo Zagabria 5, Atalanta 4.