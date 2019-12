CALCIOMERCATO LEONARDO MILAN PSG RENNES CAMAVINGA / E' la nuova stella del calcio francese. Con la maglia del Rennes sta stupendo tutti e sta ricevendo attestati di stima da tutta Europa. Eduardo Camavinga ha solo 17 anni, ma è diventato il sogno proibito di molti club. In Italia chi ha manifestato maggior interesse è il Milan, che lo segue da tempo con attenzione. Ma le rivali non mancano. Anche la Juventus lo monitora, così come i grandi top club europei: dal Barcellona al Real Madrid, passando per Manchester United e Arsenal. Per restare aggiornato sulle news di mercato Clicca qui.

LEGGI ANCHE ----> Calciomercato Milan, le cifre dell'affare Todibo

Calciomercato Milan, Leonardo punta Camavinga

Come sottolinea 'France Football', su Camavinga però ci sarebbe anche l'interesse del Paris Saint-Germain. Leonardo starebbe seguendo con attenzione il centrocampista nato in Angola e sarebbe pronto a sfidare gli altri club europei interessati al talentuoso centrocampista. Il presidente del Rennes ha già sottolineato come sarà difficile trattenere il ragazzo, voglioso di giocare in un top club europeo.

La richiesta dei bretoni è vicina però ai 40 milioni di euro: i rossoneri transalpini sperano che possa scatenarsi una vera e propria asta attorno al talento di origini africane

LEGGI ANCHE ---> ESCLUSIVO Bojan Krkic: "Totti persona incredibile. Roma e Milan? Un onore..."

Calciomercato Psg, Leonardo non molla Allan

Oltre a Camavinga però, 'France Football' sottolinea come Leonardo sia intenzionato ad investire a centrocampo. In corsa resta sempre il nome di Allan, che piace pure alla Juventus. Leonardo sembra pronto a tornare in corsa per il centrocampista del Napoli, sfruttando anche un rapporto che sembra essersi ormai incrinato tra la società e il giocatore, come confermato in esclusiva a Calciomercato.it da Christophe Berard. Sarebbe lui il primo obiettivo, ma questo non vuol dire che il Psg non proverà a fare tentativi anche per Camavinga. Milan e gli altri club sono avvisati.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan e Napoli, arriva la decisione di Ibrahimovic

Juventus, il Psg si 'vendica' di Rabiot: la mossa di Leonardo