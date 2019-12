Ronaldo e Messi insieme: ecco il piano dalla Cina

RONALDO MESSI CINA - Quanto pagherebbero i tifosi per vedere Cristiano Ronaldo e Lionel Messi nella stessa squadra? Non si tratta di fantacalcio, ma del progetto di un ricco gruppo cinese che - secondo il sito spagnolo 'Defensa Central' - starebbe pensando di organizzare annualmente una partita sulla falsariga di quanto avviene con l'All Star Game in NBA. L'idea è ancora nella sua fase embrionale, ma molto ambiziosa: l'obiettivo è quello di portare in Estremo Oriente tutti i campioni che militano in Europa.

Il 'Vecchio Continente' verrebbe suddiviso in due: da una parte il Nord con lainglese, lafrancese e latedesca, dall'altra il Sud con laspagnola, laitaliana eportoghese. Una formazione vedrebbe in campo i varimentre l'altra oltre a Ronaldo e Messi potrebbe schierare. Il problema è legato alla disponibilità dei club di permettere ai loro tesserati di partecipare ad un evento del genere.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Barcellona, ESCLUSIVO Soldado: "Su Lautaro decide Messi. C'è un piano per Vidal"

LEGGI ANCHE >>> Bayer-Juventus, de Ligt ko: in dubbio per la Champions League